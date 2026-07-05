ДЛЯ ЮНЫХ СУХУМЦЕВ УСТРОИЛИ АРТ-ПРОСТРАНСТВО
Новости Воскресенье, 05 июля 2026 12:07
Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В день празднования 2510-летия Сухума парк у Абхазского драмтеатра стал арт-пространством для юных сухумцев.
В одной локации открыли однодневную выставку детских рисунков, а в других – проводили мастер-классы по лепке и квиллингу. Из пластилина и из скрученных в спирали узких полосок бумаги дети изготавливали композиции со сказочными героями, персонажами любимых мультфильмов, а девочки по обыкновению предпочитали изображения принцесс и разнообразных цветов.
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