ДЛЯ ЮНЫХ СУХУМЦЕВ УСТРОИЛИ АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В день празднования 2510-летия Сухума парк у Абхазского драмтеатра стал арт-пространством для юных сухумцев.

В одной локации открыли однодневную выставку детских рисунков, а в других – проводили мастер-классы по лепке и квиллингу. Из пластилина и из скрученных в спирали узких полосок бумаги дети изготавливали композиции со сказочными героями, персонажами любимых мультфильмов, а девочки по обыкновению предпочитали изображения принцесс и разнообразных цветов.