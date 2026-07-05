ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С 2510-ЛЕТИЕМ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА

«Судьба столицы неразрывно связана с жизнью нашего государства. Сквозь века Сухум пронес свою уникальную историю, культуру, традиции гостеприимства и веру в будущее.

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба от имени депутатского корпуса поздравил мэра и жителей Сухума с 2510-летием основания города.

Сегодня Сухум – современный динамичный город со своим неповторимым обликом, достижениями и планами, развитие экономики в котором сочетается с заботой о сохранении исторической памяти и бесценного культурного наследия.

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказывает поддержку столице Республики Абхазия в реализации приоритетных современных проектов!

Уверены, что преданность родному городу, которая всегда отличала жителей Сухума, поможет нам делать всё возможное для его процветания.

Взаимодействие Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, сложившееся с Администрацией и Собранием города Сухум, и в дальнейшем будет способствовать совершенствованию законодательной базы, которая послужит развитию столицы нашей Родины.

Мы желаем Сухуму всегда быть местом вдохновения и достижений!» – говорится в поздравлении