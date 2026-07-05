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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 2510-ЛЕТИЕМ СУХУМА

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 12:02
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 2510-ЛЕТИЕМ СУХУМА

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил жителей Сухума и всех граждан Абхазии с 2510-летием столицы.

«Дорогие сухумчане!

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – 2510-летие нашей любимой столицы, города Сухум.

Это поистине уникальная дата. В мире совсем немного городов, которые могут гордиться такой богатой и древней историей.

Для каждого жителя Абхазии Сухум – это не просто столица. Это символ нашей государственности, нашей истории, нашей культуры и нашей любви к Родине. Здесь особенно чувствуется связь времен, здесь прошлое и настоящее живут рядом, создавая неповторимую атмосферу, которой восхищаются все, кто хотя бы однажды побывал в нашем городе.

Но Сухум – это прежде всего его люди. Искренние, добрые, талантливые, гостеприимные. Именно вы своим трудом, заботой и любовью каждый день делаете наш город красивее, уютнее и лучше.

Сегодня Сухум развивается, благоустраивается, становится современнее, сохраняя при этом свое историческое лицо и особую атмосферу. Только вчера мы открыли после реконструкции обновленную набережную – одно из самых любимых мест жителей и гостей столицы. Это еще одно подтверждение того, что у Сухума, как и у всей Абхазии, много настоящих друзей. Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с уважением, искренностью и добрыми намерениями, кто разделяет наше стремление созидать, развивать и делать жизнь людей лучше.

Уверен, что впереди у нашей столицы еще много добрых перемен. Руководство страны и впредь будет делать все необходимое, чтобы Сухум становился еще более комфортным, современным и красивым городом, достойным своей великой истории.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с юбилеем нашей любимой столицы!

С праздником!

С днем рождения наш любимый Сухум!»

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 12:04

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