ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С 2510-ЛЕТИЕМ ГОРОДА

Тимур Агрба отметил, что Сухум является одним из древнейших городов мира, в котором переплелись история, культура и судьбы многих народов.

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба поздравил жителей и гостей столицы с 2510-летием города.

Особую благодарность глава столичной администрации выразил ветеранам, старожилам и хранителям истории и обычаев города.

Он подчеркнул, что городские власти продолжат системную работу по развитию и модернизации городской среды.

«Администрация города будет и дальше делать все возможное, чтобы Сухум развивался, чтобы в нем было удобно жить, работать, растить детей и встречать старость. Мы продолжим благоустраивать улицы и парки, обновлять инфраструктуру, сохранять историческое наследие и создавать новые точки притяжения для жителей и туристов», – сказал Агрба.

Он пожелал Сухуму процветания и новых свершений, а каждой семье – счастья и благополучия.