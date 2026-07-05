ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С 2510-ЛЕТИЕМ ГОРОДА
Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба поздравил жителей и гостей столицы с 2510-летием города.
Тимур Агрба отметил, что Сухум является одним из древнейших городов мира, в котором переплелись история, культура и судьбы многих народов.
Особую благодарность глава столичной администрации выразил ветеранам, старожилам и хранителям истории и обычаев города.
Он подчеркнул, что городские власти продолжат системную работу по развитию и модернизации городской среды.
«Администрация города будет и дальше делать все возможное, чтобы Сухум развивался, чтобы в нем было удобно жить, работать, растить детей и встречать старость. Мы продолжим благоустраивать улицы и парки, обновлять инфраструктуру, сохранять историческое наследие и создавать новые точки притяжения для жителей и туристов», – сказал Агрба.
Он пожелал Сухуму процветания и новых свершений, а каждой семье – счастья и благополучия.
Последнее от Super User
- ГОСКОМИТЕТ И ТТО «АМИК» ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
- АРТИСТЫ ИЗ САМАРЫ ВЫСТУПЯТ НА ДНЕ ГОРОДА СУХУМ В АБХАЗИИ СЕГОДНЯ
- ЭЛЬВИРА АРСАЛИЯ: «СУХУМ – ГОРОД, В КОТОРЫЙ ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ»
- ДЛЯ ЮНЫХ СУХУМЦЕВ УСТРОИЛИ АРТ-ПРОСТРАНСТВО
- ЛАША АШУБА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С 2510-ЛЕТИЕМ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА