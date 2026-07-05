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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С 2510-ЛЕТИЕМ ГОРОДА

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 11:59
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С 2510-ЛЕТИЕМ ГОРОДА

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба поздравил жителей и гостей столицы с 2510-летием города.

Тимур Агрба отметил, что Сухум является одним из древнейших городов мира, в котором переплелись история, культура и судьбы многих народов.

Особую благодарность глава столичной администрации выразил ветеранам, старожилам и хранителям истории и обычаев города.

Он подчеркнул, что городские власти продолжат системную работу по развитию и модернизации городской среды.

«Администрация города будет и дальше делать все возможное, чтобы Сухум развивался, чтобы в нем было удобно жить, работать, растить детей и встречать старость. Мы продолжим благоустраивать улицы и парки, обновлять инфраструктуру, сохранять историческое наследие и создавать новые точки притяжения для жителей и туристов», – сказал Агрба.

Он пожелал Сухуму процветания и новых свершений, а каждой семье – счастья и благополучия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 12:01

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