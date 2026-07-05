БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял первого заместителя губернатора, председателя Правительства Самарской области. Приветствуя гостя, Гунба подчеркнул особую значимость взаимодействия с российскими регионами и поблагодарил Самару за практический вклад в развитие межгосударственных отношений.

«Виталий Алексеевич, рад приветствовать вас в Абхазии. В нашей республике высоко ценят искреннюю дружбу, и граждане Абхазии чувствуют это теплое отношение. Нам особенно дорого, что связи с Самарской областью подкрепляются реальными делами. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Сотрудничество с регионами России наполняет наше взаимодействие глубоким практическим смыслом», – сказал Гунба.

По словам президента, сегодня Абхазия динамично развивается: «У нас есть масштабные направления для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества».

Президент выразил благодарность руководству области за поддержку, оказанную Самарой городу-побратиму Гудауте.

«Сегодня мы вместе осмотрим результаты проделанной работы на Гудаутской набережной», – сказал Гунба.

Виталий Шабалатов передал слова приветствия от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и подтвердил готовность к расширению партнерских контактов.

«В первую очередь хочу передать вам большой дружеский привет от губернатора Самарской области. Наша делегация приехала с четким настроем найти новые точки соприкосновения. Существует множество вариантов для совместной работы, которая сделает Самарскую область и Республику Абхазия еще ближе и полезнее друг другу.

Между Россией и Абхазией исторически сложились тесные связи. Лично я являюсь большим поклонником вашей республики, посещаю её уже 25 лет и горжусь тем, что имею здесь много друзей и товарищей. Абхазия мне очень близка, и я абсолютно уверен, что наше сотрудничество принесет весомые плоды на благо жителей республики и Самарской области», – подытожил он.