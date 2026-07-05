 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 11:54
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял первого заместителя губернатора, председателя Правительства Самарской области. Приветствуя гостя, Гунба подчеркнул особую значимость взаимодействия с российскими регионами и поблагодарил Самару за практический вклад в развитие межгосударственных отношений.

«Виталий Алексеевич, рад приветствовать вас в Абхазии. В нашей республике высоко ценят искреннюю дружбу, и граждане Абхазии чувствуют это теплое отношение. Нам особенно дорого, что связи с Самарской областью подкрепляются реальными делами. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Сотрудничество с регионами России наполняет наше взаимодействие глубоким практическим смыслом», – сказал Гунба.

По словам президента, сегодня Абхазия динамично развивается: «У нас есть масштабные направления для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества».

Президент выразил благодарность руководству области за поддержку, оказанную Самарой городу-побратиму Гудауте.

«Сегодня мы вместе осмотрим результаты проделанной работы на Гудаутской набережной», – сказал Гунба.

Виталий Шабалатов передал слова приветствия от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и подтвердил готовность к расширению партнерских контактов.

«В первую очередь хочу передать вам большой дружеский привет от губернатора Самарской области. Наша делегация приехала с четким настроем найти новые точки соприкосновения. Существует множество вариантов для совместной работы, которая сделает Самарскую область и Республику Абхазия еще ближе и полезнее друг другу.

Между Россией и Абхазией исторически сложились тесные связи. Лично я являюсь большим поклонником вашей республики, посещаю её уже 25 лет и горжусь тем, что имею здесь много друзей и товарищей. Абхазия мне очень близка, и я абсолютно уверен, что наше сотрудничество принесет весомые плоды на благо жителей республики и Самарской области», – подытожил он.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 11:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ДНИ САМАРЫ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ С 2510-ЛЕТИЕМ ГОРОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.