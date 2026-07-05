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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ДНИ САМАРЫ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 11:52
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ДНИ САМАРЫ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии с рабочим визитом находится первый заместитель губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Российской Федерации Виталий Шабалатов.

Вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба и Виталий Шабалатов возложили цветы к мемориалу защитникам Абхазии в период грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в парке Славы в Сухуме.

Виталий Шабалатов примет участие в мероприятиях, посвященных Дню столицы Абхазии и Днях города Самары в Абхазии, которые проходят с 2 по 6 июля.

Ключевым событием станет открытие после реконструкции набережной в городе Гудаута 5 июля. Работы проводились за счет средств Самарской области.

В рамках торжества организован кинотеатр под открытым небом. Состоится показ фильмов, связанных с историей и культурой Абхазии, показ презентационных роликов об Абхазии, Гудауте, Самаре, о реконструкции набережной.

Также пройдут спортивные игры и анимационные программы для детей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 11:54

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