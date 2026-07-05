ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ АЗАМАТ АРДЗИНБА

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия задержан ранее разыскиваемый Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Ардзинба Азамат Гурамович, обвиняемый в совершении похищения граждан Турецкой Республики Бурхан Соякаи Байрам Абдуллаха, имевшего место 11 мая 2026 года в селе Дурипш Гудаутского района, вымогательстве в особо крупном размере и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого Ардзинба А.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сухумским городским судом срок задержания обвиняемого Ардзинба А.Г. продлен до 72 часов, то есть до 06 июля 2026 года и до рассмотрения настоящего ходатайства обвиняемый Ардзинба А.Г. будет содержатся в изоляторе временного содержания МВД Республики Абхазия.

Одновременно продолжается проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание еще одного соучастника преступления – Ардзинба Гурама Дмитриевича.