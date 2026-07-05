ГОСКОМИТЕТ И ТТО «АМИК» ЗАКЛЮЧИЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Государственный комитет по делам молодежи и спорта Абхазии и ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили вице-премьер, председатель Госкомитета Таращ Хагба и генеральный директор ТТО «АМИК» Александр Масляков.

Меморандум определяет основные направления совместной работы и создает основу для реализации проектов в сфере молодежной политики, спорта и творческих инициатив. Стороны намерены объединить усилия в организации мероприятий, обмене опытом и информационными ресурсами, а также оказывать друг другу организационную и методическую поддержку.

Кроме того, документ предусматривает возможность разработки совместных программ и планов мероприятий, а также привлечения к их реализации профильных организаций и специалистов.

Меморандум вступает в силу с момента подписания, действует в течение трех лет и предусматривает возможность дальнейшего продления по взаимному согласию сторон.