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Абхазия Информ

СУХУМ С 2510-ЛЕТИЕМ ПОЗДРАВЛЯЮТ ГОРОДА – ПОБРАТИМЫ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 12:42
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СУХУМ С 2510-ЛЕТИЕМ ПОЗДРАВЛЯЮТ ГОРОДА – ПОБРАТИМЫ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На имя главы Администрации Сухума Тимура Агрба поступают поздравления с Днем города от глав городов-побратимов столицы Абхазии.

Глава города Курска Евгений Маслов: «Уважаемый Тимур Михайлович! Примите искренние поздравления с 2510-летием со дня основания города! Сухум – это не просто географическая точка на карте Республики Абхазия. Это живой узел, где сплелись история, традиции, культура, природа и современная жизнь целой республики. Ваш город не может не восхищать своей красотой и величием. Всё больше людей приезжает сюда, чтобы прикоснуться к живой истории, увидеть места, подарившие миру выдающихся людей, чьи таланты и достижения прославляют Сухум далеко за его пределами. Мы гордимся дружбой между нашими городами, начало которой было положено в 2009 году. Духовная история Курска и Сухума тесно переплетена через общие православные корни, почитание великих святынь и наследие защитников веры и отечества. Защита духовных идеалов ценой жизни – часть исторической памяти обоих городов. Выражаем надежду, что побратимские связи между Курском и Сухумом станут важным вкладом в укрепление дружбы народов России и Абхазии. От имени всех курян примите самые добрые пожелания мира и процветания Вашему прекрасному городу. Пусть сбудутся все ваши мечты и свершатся намеченные планы!».

Мэр города Казани Ильсур Метшин: «Уважаемый Тимур Михайлович! Искренне поздравляю Вас и всех жителей Сухума с 2510-летием со дня основания города! Столица Абхазии по праву гордится своей богатой историей, вкладом, который она внесла в процветание Закавказье и Причерноморья. Один из древнейших городов мира, он веками сохранял роль ведущего торгового и транспортного узла региона, впитав в себя лучшие традиции крупнейших мировых цивилизаций, сформировав свою уникальную идентичность. Сегодня Сухум экономический, научный и культурный центр республики, а также популярный курорт, чей природный и архитектурный ландшафт, доброжелательная атмосфера любимы многими казанцами. В городе активно внедряются современные подходы к управлению и решению вопросов повышения качества жизни, что способствует привлечению всё большего числа гостей. Столицы Татарстана и Абхазии связывают тёплые дружеские отношения, которые с каждым годом только крепнут. А деятельное участие Сухума в работе Международной ассоциации «Объединённые города и местные власти Евразии» позволяет усиливать муниципальное сотрудничество, успешно реализовывать важные инициативы в ключевых сферах развития. Искренне желаю Вам и всем сухумцам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!».

Глава города Черкесска Валерий Дедук: «Уважаемый Тимур Михайлович! Дорогие жители Сухума и всей Республики Абхазия! Примите искренние поздравления с важным для вашего города праздником – Днём города Сухум! Город Сухум один из древнейших городов, история которого насчитывает 2510 лет. Сегодня вместе со всей Республикой Абхазии он переживает эпоху активного развития, превращаясь в современный уютный город с великолепными природными пейзажами. Желаю городу-побратиму, его жителям крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов. Пусть он продолжает развиваться и достигать новых высот, сохраняя свою уникальность и дух стойкости. Искренне желаю, чтобы мир и согласие царили в каждом доме, а дружба между нашими народами крепла с каждым годом, создавая прочный фундамент для будущих поколений. С праздником!».

Глава Администрации города Тамбова Максим Косенков: «Уважаемый Тимур Михайлович! Поздравляю Вас и всех сухумцев с Днём города! Сухум – один из древнейших городов мира, чья уникальная история насчитывает более 2500 лет. Но, несмотря на столь почтенный возраст, Сухум уверенно нацелен на развитие и модернизацию, успешно наращивает свой богатый экономический и туристический потенциал. Мало на земле найдётся городов, сравнимых со столицей Абхазии по её удивительному и местному колориту, красоте и разнообразию городских пейзажей, по вкладу в мировую цивилизацию. Сухум и Тамбов связывают побратимские отношения, которые служат взаимопониманию, открывают большие возможности для культурного обмена и укрепления дружбы наших городов. От тамбовчан желаю города Сухум уверенного движения вперёд, стабильного развития и процветания, а всем его жителям – здоровья и новых свершений на благо любимого города».

Глава Донецкого городского округа (ДНР) Алексей Кулемзин: «Уважаемый Тимур Михайлович! От имени Администрации городского округа Донецк, от всех Дончан и от себя лично сердечно поздравляю Вас и всех жителей города Сухума с Днем города! Сухум – это не просто административный центр Абхазии, это город с многовековой историей, неповторимой природой, богатой культурой и удивительными людьми. Донецк и Сухум связывает давняя и крепкая дружба. Побратимские отношения, которые мы ценим и бережём, основаны на взаимном уважении, общей истории и стремлении к миру и процветанию. Мы открыты для новых совместных проектов и инициатив, которые будут способствовать укреплению связей между нашими городами. Желаю Вам, уважаемый Тимур Михайлович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в Вашей ответственной работе на благо города, а всем жителям Сухума – праздничного настроения, твёрдой уверенности в счастливом и светлом будущем! Пусть в каждом доме царит мир, согласие и благополучие, а над городом всегда будет чистое и мирное небо!».

Глава Администрации города Луганска (ЛНР) Яна Пащенко: «Уважаемый Тимур Михайлович! От имени всех жителей города Луганска примите искренние поздравления с Днём славного города Сухум! Сухум – это город с вековой историей, которая насчитывает более 2500 лет. И более двух веков, с начала XIX века, Абхазия связана с Россией. Её гордый и мудрый народ славится гостеприимством и радушием. Город-порт, город-курорт. Год за годом жемчужина Чёрного побережья Кавказа возрождается и уверенно движется вперед, проходя путь становления как столицы независимого государства. Уверена, что Сухум благодаря своему народу скоро займет достойное место среди мировых столиц. От всей души желаю Вам и в Вашем лице всем жителям славного Сухума процветания, успехов и трудолюбия! Пусть в каждом доме царит спокойствие и уют, а дети рождаются для светлого будущего!».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 12:47

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