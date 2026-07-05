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Абхазия Информ

СУХУМСКОЕ ГОРСОБРАНИЕ И МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 15:31
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СУХУМСКОЕ ГОРСОБРАНИЕ И МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Церемония подписания «Протокола о сотрудничестве и взаимодействии между Сухумским городским Собранием и Московской городской Думой» в рамках празднования Дня города Сухума состоялась в Кабинете министров. Подписи под документами поставили председатель Сухумского городского Собрания Дмитрий Осия и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В основе подписанного Протокола лежит Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года.

Стороны подчеркнули стремление развивать межпарламентские связи на принципах равенства, взаимного уважения и обоюдного учета интересов.

Соглашение призвано укрепить диалог между представительным органом местного самоуправления столицы Абхазии и законодательным органом государственной власти столицы России.

Главным приоритетом сотрудничества в рамках Протокола обозначен регулярный обмен опытом для совершенствования нормотворческой деятельности обеих столиц.

Особое внимание планируется уделить созданию правовой базы в следующих сферах:

• обеспечение прав и свобод человека, укрепление законности и правопорядка;

• развитие культуры, туризма и молодежной политики;

• здравоохранение, образование и спорт;

• социальная защита населения и охрана окружающей среды.

Взаимодействие будет осуществляться через регулярный обмен информацией, проведение совместных встреч, консультаций и переговоров.

Стороны также намерены активно способствовать развитию прямых деловых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями.

Срок действия Протокола составляет пять лет с возможностью автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 15:35

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