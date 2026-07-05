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Абхазия Информ

НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 15:35
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НА НАБЕРЕЖНОЙ ГУДАУТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов осмотрели ход завершающихся восстановительных работ на набережной города Гудаута. Проект был реализован при поддержке партнеров из Российской Федерации, в частности Самарской области. В мероприятии приняли участие, вице-президент Беслан Бигвава, глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун, горожане.

Бадра Гунба подчеркнул особую значимость реконструкции набережной для района и всей республики, отметив важность дружеской поддержки со стороны российских регионов.

«Для нас действительно очень важно чувствовать плечо поддержки и дружбу наших дорогих братьев. Сегодня взаимоотношения между нашими странами развиваются очень активно. Мы придаем особый статус сотрудничеству с регионами Российской Федерации. Считаю, что именно такая близость позволит нам на перспективу укреплять союзнические и стратегические взаимоотношения», – заявил президент.

Глава государства особо отметил историческую роль Гудауты в судьбе абхазского народа.

«Гудаута – это город-герой. В самые тяжелые времена Отечественной войны народа Абхазии она фактически была столицей нашей Родины. Именно здесь наш первый президент Владислав Григорьевич Ардзинба принимал судьбоносные решения, которые позволили нам сохраниться как народу, как стране и добиться признания нашей независимости. Сегодня мы находимся на этапе созидания, стремимся создать наиболее благоприятные условия для граждан, и поддержка друзей для нас неоценима», – сказал он.

Гунба напомнил, что год назад было подписано соглашение о побратимстве между Гудаутой и Самарой, что вывело взаимодействие в практическую плоскость, результатом чего и стало восстановление набережной. На прошедшей встрече стороны договорились о дальнейшем расширении связей в сфере туризма, образования, культуры и сельского хозяйства.

Первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов передал слова приветствия от главы региона Вячеслава Федорищева и выразил искреннюю благодарность принимающей стороне.

«Всем жителям Абхазии наш низкий поклон. Для самарцев большая честь – участвовать в таком масштабном и значимом проекте», – подчеркнул Шабалатов.

Он также напомнил о скором запуске прямого авиасообщения между регионами, что принципиально важно для гуманитарного и экономического обмена. 16 июля стартуют прямые авиарейсы между Самарой и Сухумом. Перевозки будут осуществлять две авиакомпании, что не только позволит российским туристам с комфортом посещать Абхазию, но и откроет Самарскую область для жителей республики. Самарская сторона пригласила абхазскую делегацию нанести визит в ближайшее время.

В ходе мероприятия президент Абхазии выразил глубокую благодарность руководству Российской Федерации за многолетнюю поддержку республики. Бадра Гунба подчеркнул особое внимание к республике со стороны Владимира Путина.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, который лично посещал объект несколько раз и глубоко погружался во все детали реализации проекта.

В завершение глава государства выразил искреннюю признательность подрядчикам, инженерам и строителям, которые, несмотря на сложные погодные условия, качественно и с душой выполнили свою работу в намеченные сроки.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 15:36

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