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Абхазия Информ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 2510-ЛЕТИЮ СУХУМА

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 19:40
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 2510-ЛЕТИЮ СУХУМА

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Торжественное заседание, посвященное празднованию 2510-летия Сухума, состоялось в конференц-зале Кабинета министров. В нем участвовали премьер-министр Владимир Делба, депутаты Парламента, депутаты Горсобрания, члены правительства, представители городов-побратимов Сухума, гости.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации столицы Тимур Агрба.

«Уважаемые высокопоставленные гости, дорогие друзья, представители наших городов-побратимов и городов-партнёров! Искренне рад приветствовать вас в Сухуме. В день рождения нашего города для нас большая честь разделить этот праздник вместе с вами.

Особые слова признательности хочу выразить нашим городам-побратимам и городам-партнёрам. Ваше участие в сегодняшнем торжестве – это свидетельство крепкой дружбы, взаимного уважения и доверия, которое мы высоко ценим. Ваше присутствие здесь – лучшее подтверждение того, что наши связи крепнут. Вы всегда желанные гости на абхазской земле, и мы гордимся тем, что наша дружба проверена временем и совместными проектами. Желаю всем нам мира, добра и уверенности в завтрашнем дне, а многовековому Сухуму – процветания».

В ходе заседания также прозвучали поздравления от руководителей российских регионов, городов-побратимов и городов-партнеров абхазской столицы.

К присутствующим обратился глава Архангельска Дмитрий Морев.

«Сотрудничество между Архангельском и Сухумом успешно развивается с 2011 года. За это время реализовано множество совместных мероприятий в экономике, культуре, спорте и образовании. Но нам еще многое предстоит сделать вместе с Тимуром Михайловичем и командой городской администрации. Сегодня состоится подписание нового плана действий на несколько лет. Все заложенные в него мероприятия абсолютно реалистичны и принесут важный практический эффект для развития обоих городов.

Отдельно хочу поблагодарить Тимура Михайловича и всю большую команду администрации Сухума за тот теплый, щедрый и радушный прием, который мы всегда здесь встречаем. Мы с большим удовольствием приезжаем к нашим настоящим друзьям. Успехов и удачи Архангельску и Сухуму!»

Заместитель главы Геленджика Татьяна Воронина передала поздравления от главы города Алексея Богодистова и всех жителей города:

«Для нас большая честь находиться здесь в такой большой праздник. 2510 лет – это великая дата. От имени главы Геленджика и всех наших жителей хочется в первую очередь пожелать Сухуму мирного неба и процветания. Мы дорожим нашими дружескими связями и всегда ждем вас в гости».

От лица жителей Краснодара к присутствующим обратился глава города Краснодар Евгений Наумов.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Жители самого молодого миллионника нашей страны поздравляют вас с такой красивой датой. Возраст 2510 лет говорит о многом. Огромное спасибо за приглашение на день рождения города!»

Слова поздравления от жителей и руководства Брянска передал депутат Брянского городского Совета народных депутатов Константин Кленов.

«От имени главы города Брянска Марины Валентиновны Дбар, депутатов Брянского городского совета 7-го созыва и всех брянчан поздравляю вас с праздником! Желаю Сухуму процветания, а его жителям – всего самого хорошего, светлого и доброго. С Днем города, дорогие друзья!».

Заместитель мэра Грозного Иман Таймасханов подчеркнул крепость двусторонних связей.

«От себя лично и от всех жителей Чеченской Республики сердечно поздравляю вас с Днем города! Между нашими республиками сложились по-настоящему добрые отношения, основанные на глубоком взаимоуважении и стремлении к развитию сотрудничества».

Глава Донецка Алексей Кулемзин напомнил о многолетней истории взаимоотношений.

«Нас связывают десятилетия дружбы еще со времен Советского Союза. Сегодня в этом зале я вспоминаю 2024 год, когда мы подписали соглашение о побратимстве уже в статусе полноправного региона Российской Федерации. Настоящие друзья всегда разделяют радость друг друга, поэтому сегодня это наш общий праздник. Желаю славной земле Сухума мира и процветания. Спасибо вам и вашей команде!».

Управляющий делами Администрации Луганска Александр Филинский зачитал обращение от имени главы города Яны Пащенко.

«По поручению главы Луганска и всех луганчан от души поздравляю вас с 2510-й годовщиной. Эта дата свидетельствует о богатейшей истории, неразрывной связи поколений и уникальности местных жителей. Ваш город – настоящая жемчужина. Приезжая сюда из года в год, мы видим, как Сухум живет и развивается. Любое развитие – это судьбы людей, новый шаг и надежда на будущее. Администрация Луганска гордится побратимскими связями с Сухумом и высоко ценит это сотрудничество».

Поздравили Сухум также представители правительства Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Тамбовской области, Тамбова, Черкесска.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 19:42

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