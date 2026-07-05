ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба провел встречу с первым заместителем губернатора Самарской области – председателем Правительства Самарской области РФ Виталием Шабалатовым. Основными темами переговоров стали расширение сотрудничества, реализация совместных инфраструктурных проектов, развитие транспортного сообщения, увеличение товарооборота и укрепление гуманитарных связей.

Владимир Делба подчеркнул, что взаимодействие с регионами Российской Федерации является важным направлением развития российско-абхазского сотрудничества. По его словам, подписанные год назад соглашения между Самарой, Сухумом и Гудаутой уже наполняются практическим содержанием.

Премьер-министр поблагодарил руководство Самарской области за поддержку республики и участие в реконструкции набережной Гудауты, отметив, что подобные проекты способствуют развитию инфраструктуры и укреплению партнерских отношений.

«Мы дорожим нашими отношениями. Уверен, что впереди у нас еще много совместных проектов в экономике, социальной сфере, культуре и других направлениях», – сказал Владимир Делба.

Виталий Шабалатов отметил положительную динамику сотрудничества между Самарской областью и Абхазией. По его словам, за последние годы выросли объемы взаимной торговли, а открытие новых транспортных маршрутов создает дополнительные возможности для развития экономики, туризма и деловых контактов.

В ходе встречи было отмечено, что с 16 июля между Самарой и Сухумом начнут выполняться прямые авиарейсы, а с августа к перевозкам подключится еще одна авиакомпания. Это позволит расширить транспортную доступность республики и укрепить связи.

Стороны также обсудили развитие культурного обмена, реализацию совместных социальных инициатив и дальнейшее расширение взаимодействия. Виталий Шабалатов передал Владимиру Делба приглашение губернатора Самарской области посетить регион с официальным визитом, а также предложил организовать обмен делегациями для изучения лучших управленческих практик и развития партнерских инициатив.

Подводя итоги встречи, Владимир Делба подчеркнул, что восстановление международного авиасообщения и железнодорожного сообщения уже оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие Абхазии, а совместная работа с российскими регионами открывает новые возможности для реализации проектов, направленных на повышение качества жизни жителей республик