БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ДЕЛСИ РОДРИГЕС С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днём независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

5 июля – особая дата в истории Венесуэлы, символизирующая мужество, силу духа и неуклонное стремление народа к свободе, независимости и суверенному развитию. Эти непреходящие ценности являются прочной основой государственности и национального единства.

Республику Абхазия и Боливарианскую Республику Венесуэла связывают отношения дружбы, взаимного уважения и доверия.

В нынешние дни Венесуэла проходит через тяжелые испытания, вызванные разрушительным землетрясением, которое принесло боль и невосполнимые утраты тысячам людей. Народ Абхазии искренне сопереживает дружественному народу Венесуэлы. Уверен, что благодаря стойкости и сплоченности венесуэльский народ сумеет преодолеть последствия этой трагедии и восстановить все, что было разрушено.

Желаю Вам, уважаемая госпожа Родригес, крепкого здоровья, сил и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Боливарианской Республики Венесуэла – мира, благополучия, скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия, стабильности и процветания».