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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ДЕЛСИ РОДРИГЕС С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Воскресенье, 05 июля 2026 19:48
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БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ДЕЛСИ РОДРИГЕС С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 5 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил исполняющую обязанности Президента Венесуэлы Делси Родригес с Днём независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

«Уважаемая госпожа Родригес!

От имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днём независимости Боливарианской Республики Венесуэла.

5 июля – особая дата в истории Венесуэлы, символизирующая мужество, силу духа и неуклонное стремление народа к свободе, независимости и суверенному развитию. Эти непреходящие ценности являются прочной основой государственности и национального единства.

Республику Абхазия и Боливарианскую Республику Венесуэла связывают отношения дружбы, взаимного уважения и доверия.

В нынешние дни Венесуэла проходит через тяжелые испытания, вызванные разрушительным землетрясением, которое принесло боль и невосполнимые утраты тысячам людей. Народ Абхазии искренне сопереживает дружественному народу Венесуэлы. Уверен, что благодаря стойкости и сплоченности венесуэльский народ сумеет преодолеть последствия этой трагедии и восстановить все, что было разрушено.

Желаю Вам, уважаемая госпожа Родригес, крепкого здоровья, сил и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Боливарианской Республики Венесуэла – мира, благополучия, скорейшего преодоления последствий стихийного бедствия, стабильности и процветания».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 05 июля 2026 19:51

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