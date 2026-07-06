В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ И АНИМАЦИОННЫХ КАРТИН
Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдут показы фильмов и анимационных картин в рамках проекта «ЭХО БДФ. Республика Абхазия». Это проект большого детского фестиваля, который знакомит зрителей с лучшими российскими фильмами и мультфильмами для детей и всей семьи.
В программу вошли картины – лауреаты фестиваля, рассказывающие о дружбе, смелости, приключениях и важных жизненных ценностях.
Показы пройдут в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба. Вход на все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации, а возрастное ограничение – 6+.
6 июля
10:00 – «Хоккейные папы» (семейный фильм), 2 ч. 11 мин.
13:00 – «Календарь ма(й)я» (приключения, фантастика, семейный), 1 ч. 29 мин.
7 июля
10:00 – «Три богатыря и Пуп Земли» (анимационный фильм, приключения), 1 ч. 25 мин.
9 июля
10:00 – «Финник» (анимационный фильм, комедия, приключения), 1 ч. 25 мин.
12:00 – «Мой дикий друг» (семейный фильм, приключения), 1 ч. 29 мин.