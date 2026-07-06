Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдут показы фильмов и анимационных картин в рамках проекта «ЭХО БДФ. Республика Абхазия». Это проект большого детского фестиваля, который знакомит зрителей с лучшими российскими фильмами и мультфильмами для детей и всей семьи.