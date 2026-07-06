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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ И АНИМАЦИОННЫХ КАРТИН

Новости Понедельник, 06 июля 2026 13:13
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В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ПОКАЗЫ ФИЛЬМОВ И АНИМАЦИОННЫХ КАРТИН

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии пройдут показы фильмов и анимационных картин в рамках проекта «ЭХО БДФ. Республика Абхазия». Это проект большого детского фестиваля, который знакомит зрителей с лучшими российскими фильмами и мультфильмами для детей и всей семьи.

В программу вошли картины – лауреаты фестиваля, рассказывающие о дружбе, смелости, приключениях и важных жизненных ценностях.

Показы пройдут в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба. Вход на все сеансы бесплатный, по предварительной регистрации, а возрастное ограничение – 6+.

6 июля

10:00 – «Хоккейные папы» (семейный фильм), 2 ч. 11 мин.

13:00 – «Календарь ма(й)я» (приключения, фантастика, семейный), 1 ч. 29 мин.

7 июля

10:00 – «Три богатыря и Пуп Земли» (анимационный фильм, приключения), 1 ч. 25 мин.

9 июля

10:00 – «Финник» (анимационный фильм, комедия, приключения), 1 ч. 25 мин.

12:00 – «Мой дикий друг» (семейный фильм, приключения), 1 ч. 29 мин.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2026 13:15

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