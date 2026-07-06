ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПРИНЯЛ СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА
Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял народного артиста России Сергея Безрукова.
Приветствуя гостя, глава государства отметил высокий уровень культурного сотрудничества между Абхазией и Россией. По его словам, активные творческие контакты последних лет подтверждают, что две страны находятся в едином социокультурном пространстве.
Бадра Гунба подчеркнул, что визиты известных деятелей культуры являются еще одним свидетельством прочных гуманитарных связей между Абхазией и Российской Федерацией.
«Рады вас видеть в Абхазии. Очень приятно, что такие именитые артисты приезжают к нам. Это еще раз подтверждает высокий уровень нашего взаимодействия в сфере культуры и искусства», – сказал президент.
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