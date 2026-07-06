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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА «ГОЛУБЬ МИРА» ПРОШЛА В ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Новости Понедельник, 06 июля 2026 13:17
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ВЫСТАВКА «ГОЛУБЬ МИРА» ПРОШЛА В ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На набережной Диоскуров в парке у памятника Неизвестному солдату Управление культуры столичной администрации организовало выставку картин «Голубь мира». Около 100 работ художников из Азербайджана, Армении, России (из городов Москва, Ставрополь, Воронеж, Тамбов) объединяет одна тематика – голуби.

В день города Сухум впервые прошла также выставка голубей разной породы. Руководитель «Клуба голубеводов Абхазии» Роланд Гамгия представил посетителям «абхазскую гривастую», которую вывел в партнёрстве с российскими селекционерами параллельно в Сухуме и в Воронеже.

В январе 2026 года абхазская порода голубей была признана лучшей на Московской международной выставке.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2026 13:19

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