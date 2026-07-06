Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Выставка «Зарождение жизни» прошла на набережной Сухума в рамках празднования Дня города. В музейной экспозиции представлены абхазские колыбели (агара) из фонда Абхазского государственного музея.

За пределами музея в таком объеме экспонаты выставляются впервые. Это шесть колыбелей (агара) и фотографии 30-50-х годов, связанные с укладыванием ребенка, с фонда Абхазского музея и личных архивов.

По словам куратора выставки, старшего научного сотрудника отдела этнологии Абхазгосмузея, заслуженного работника культуры Инги Шамба, выставка уникальна тем, что представляет широкую возможность ознакомиться с богатством культурного и духовного наследия рода, демонстрируя этнографические образцы абхазской люльки – агара.

«Колыбель находится в ряду тех воспоминаний, из которых у каждого человека складывается собственная история, история своей большой семьи. Рассказ о культуре, о воспитании, о семейных традициях, обрядах, связанных с первым укладыванием ребенка, представляет интерес для детей и взрослых, одновременно углубляет связь с нашими корнями», – сказала Шамба.

Куратор заметила, что выставка направлена на возрождение традиций, а подобная музейная экспозиция обогащает культурную жизнь жителей и привлекательна для гостей столицы.