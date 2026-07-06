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Абхазия Информ

53 МОЛОДЫЕ ТАНЦОРЫ ИЗ СЕРПУХОВА ЗАВОЕВАЛИ 32 ДИПЛОМА НА КОНКУРСЕ В ГАГРЕ

Новости Понедельник, 06 июля 2026 13:21
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53 МОЛОДЫЕ ТАНЦОРЫ ИЗ СЕРПУХОВА ЗАВОЕВАЛИ 32 ДИПЛОМА НА КОНКУРСЕ В ГАГРЕ

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Хореографический коллектив «Веселая карусель» Дворца культуры «Исток» из Серпухова ярко выступил на 17-м Международном фестивале-конкурсе «Без границ. Юниор» в городе Гагра, Абхазия. На конкурсе собрались более 800 артистов из разных уголков России и Абхазии – настоящая битва талантов!

Серпуховичей представляли 53 юных танцора. Их старания не остались незамеченными. Коллектив завоевал 16 дипломов лауреата I степени. Также в копилке наград – 10 дипломов лауреата II степени и 6 дипломов лауреата III степени.

Не остались без внимания и особые заслуги коллектива: «Веселая карусель» получила диплом «За сохранение национальных традиций». Еще один специальный диплом присудили за лучшую постановку танца «Веселуха».

Особого упоминания достойна руководитель коллектива Людмила Леонова – ей вручили диплом «Лучший педагог» за мастерство и вклад в развитие детского хореографического искусства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 06 июля 2026 13:30

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