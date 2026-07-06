ПЛАН ЗА ИЮНЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 103%
Новости Понедельник, 06 июля 2026 20:28
Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В июне 2026 года при плане в размере 426,4 млн руб. таможенными органами начислено таможенных платежей 438,1 млн руб. План за июнь выполнен на 103%.
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