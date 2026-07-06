КАН ТАНИЯ И ВИТО ГРИТТАНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ВЕБ-ТЕЛЕКАНАЛА ALTREMENTI TV

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Советник-посланник Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Кан Тания и посол по особым поручениям МИД Республики Абхазия Вито Гриттани приняли участие в прямом эфире итальянского веб-телеканала Altrementi TV. Ведущим программы выступил основатель канала и итальянский журналист Артуро Феррара.

В ходе продолжительной беседы участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся современной международной повестки и Республики Абхазия.

Кан Тания уделил особое внимание международно-правовому статусу Республики Абхазия, истории становления абхазской государственности, развитию отношений с Российской Федерацией как стратегическим союзником и ключевым партнером Республики Абхазия, а также актуальным геополитическим процессам и формированию многополярной системы международных отношений.

Вито Гриттани рассказал о своем многолетнем знакомстве с Абхазией, проводимой им дипломатической работе, поделился личным опытом взаимодействия с Абхазией, отметил значимость укрепления гуманитарных и общественных связей между Абхазией и Италией.

В ходе эфира также были рассмотрены вопросы деятельности Международной ассоциации политических и электоральных экспертов, президентом которой в апреле текущего года был избран Вито Гриттани, перспективы международного сотрудничества в сфере наблюдения за выборами и референдумами, а также опыт участия представителей Ассоциации в международных миссиях по наблюдению за электоральными процессами.

Отдельное внимание было уделено расширению международного экспертного диалога, роли объединения БРИКС в трансформации современной мировой архитектуры и возрастающему значению общественной дипломатии в развитии международного сотрудничества.

Участники программы подчеркнули важность открытого и объективного обсуждения вопросов, связанных с Республикой Абхазия, на международных информационных площадках, отметив, что подобные дискуссии способствуют лучшему пониманию текущих процессов на Южном Кавказе и развитию конструктивного диалога между представителями различных стран.