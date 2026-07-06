СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Агрба А.Н. состоялось рабочее совещание с сотрудниками Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В ходе совещания рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности Управления, определены приоритетные направления дальнейшей работы в сфере международно-правового сотрудничества.
Агрба отметил, что укрепление международно-правового взаимодействия является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры, способствующим эффективной защите законности, обеспечению неотвратимости ответственности за совершенные преступления и развитию сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере борьбы с преступностью.
Генпрокурор подчеркнул положительные результаты деятельности управления, которые создают прочную основу для дальнейшего совершенствования международно-правового сотрудничества.
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