СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством генерального прокурора Агрба А.Н. состоялось рабочее совещание с сотрудниками Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. В ходе совещания рассмотрены актуальные вопросы организации деятельности Управления, определены приоритетные направления дальнейшей работы в сфере международно-правового сотрудничества.

Особое внимание генпрокурор уделил вопросам взаимодействия с компетентными органами Российской Федерации, своевременного и качественного исполнения международных запросов.

Агрба отметил, что укрепление международно-правового взаимодействия является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры, способствующим эффективной защите законности, обеспечению неотвратимости ответственности за совершенные преступления и развитию сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере борьбы с преступностью.

Генпрокурор подчеркнул положительные результаты деятельности управления, которые создают прочную основу для дальнейшего совершенствования международно-правового сотрудничества.