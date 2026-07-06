ТУРЕЦКАЯ «ПАРТИЯ ТРУДА» ПРИЗВАЛА ПРЕКРАТИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ АБХАЗИИ

Сухум. 6 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 4 июля на официальных информационных ресурсах турецкой «Партии труда» (Emek Partisi, EMEP) было опубликовано заявление с призывом прекратить международную изоляцию Абхазии. Обращение подписано председателем партии Сейитом Асланом.

«Из-за продолжающейся на Кавказе борьбы за гегемонию между империалистическими державами Абхазия, где проживает около 250 тысяч человек, находится в условиях тяжелой изоляции. Сотни тысяч абхазов, исходя из права народов на самоопределение, требуют признания Абхазии и прекращения ее изоляции.

Проблема Абхазии — это не просто вопрос политического статуса. Поскольку политика жесткой изоляции затрагивает права сотен тысяч людей, проживающих в регионе, на жизнь, здравоохранение, образование, свободу передвижения и единство семьи.

Изоляция является серьезным препятствием для сохранения многотысячелетних традиций абхазского народа, а также не позволяет разделенным семьям собираться вместе на похоронах, свадьбах и других семейных обрядах. Кроме того, транспортные ограничения ограничивают доступ населения к медицинской помощи и оснащенным больницам.

Ограничение права на охрану здоровья также приводит к нарушениям права на жизнь. Абхазская молодежь из-за изоляции лишена возможностей для получения образования.

Признание удостоверений личности и паспортов недействительными по политическим причинам фактически уничтожает право на свободное передвижение и возвращение в Абхазию.

От изоляции страдают и наши абхазские братья в Турции, численность которых достигает 600 тысяч человек. Поэтому абхазский народ требует признания Республики Абхазия, с которой его связывают исторические и семейные узы, а до завершения процесса признания — для прекращения разделенности семей и устранения нарушений права на жизнь и охрану здоровья — признания абхазских паспортов в качестве действительных документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение границы Турции, а также обеспечения прямого морского и воздушного сообщения с Абхазией.

Мы считаем неприемлемыми гуманитарные трагедии, которые переживают наши абхазские братья – одна из красок многоцветной палитры Турции – и их родственники в Абхазии из-за политики изоляции. Для скорейшего решения существующих проблем необходимо незамедлительно удовлетворить неотложные требования наших абхазских братьев.

Человеческая жизнь и благополучие ценнее решений, принимаемых за закрытыми дверями отдельными политиками, действующими против интересов народа.

Мы, Партия труда (Emek Partisi), заявляем, что поддерживаем справедливые требования наших абхазских братьев и готовы оказать необходимую поддержку для их реализации.

Да здравствует братство народов!»