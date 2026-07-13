ПРОКУРАТУРА ОЧАМЧЫРЫ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ГОРСТРОЙ»

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района в соответствии с планом работы на первое полугодие 2026 года проведена проверка деятельности МУП «Горстрой» администрации Очамчырского района на предмет исполнения Закона Республики Абхазия «О противодействии коррупции».

Проверкой с привлечением специалистов установлено, что фактически выполненный объем работ по благоустройству набережной на объекте «Благоустройство набережной на участке от Школы искусств до кафе «Волна» в городе Очамчыра не соответствует объему работ, указанному в акте о приемке выполненных работ, подписанном заказчиком и подрядчиком 22.11.2024.

Установлено, что невыполненные работы по укладке тротуарной плитки на участке набережной составили 1 773 кв. м на сумму 2 421 695 рублей. Указанные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны должностных лиц администрации Очамчырского района, на которых была возложена обязанность по контролю за выполнением данных работ на указанном объекте.

12 мая 2026 года прокурором Очамчырского района, старшим советником юстиции Таркил И.М., по результатам проведенной проверки в администрацию Очамчырского района внесено Представление об устранении выявленных нарушений действующего законодательства Республики Абхазия и недопущении их впредь.

Согласно ответу, поступившему из администрации Очамчырского района по результатам рассмотрения Представления, директор МУП «Горстрой» администрации Очамчырского района Квициния Руслан Павлович и его заместитель Квеквескири Астамур Капитонович, виновные в допущенных нарушениях, освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей и ненадлежащий контроль за деятельностью указанного муниципального унитарного предприятия должностные лица администрации Очамчырского района предупреждены о недопустимости подобных нарушений и о привлечении к дисциплинарной ответственности в случае их повторного совершения.

По требованию надзорного органа администрацией Очамчырского района приняты меры по завершению благоустройства объекта. В настоящее время строительно-монтажные работы возобновлены, на участке набережной осуществляется укладка тротуарной плитки.

Таким образом, принятыми прокуратурой Очамчырского района мерами прокурорского реагирования обеспечено фактическое устранение выявленных нарушений законодательства.