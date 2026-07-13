ПСИХОЛОГИ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Специалисты Министерства обороны Республики Абхазия приняли участие в Первой научно-практической конференции Психологического общества РА. В рамках масштабного форума профессиональное сообщество обсудило современные вызовы, стоящие перед специалистами, и ключевые пути развития профессии в республике.

Доклады, прозвучавшие на конференции, наглядно отразили растущую востребованность работы психолога в самых разных сферах жизнедеятельности государства: от образования и здравоохранения до социальной защиты и судебной экспертизы.

Особое место в повестке дня заняли вопросы психологического обеспечения обороноспособности страны. С докладом на тему «Роль военного психолога в Вооруженных Силах Республики Абхазия» выступила представитель оборонного ведомства майор Нина Квеквескири.

«Психологическое сопровождение военно-профессиональной деятельности военнослужащих представляет собой комплекс мероприятий, проводимых специалистами психологических служб и направленных на повышение качества подготовки военных специалистов», – подчеркнула в своем выступлении майор Квеквескири.

В работе конференции также принял активное участие врач-психолог Центрального военного госпиталя Министерства обороны Беслан Хашба.

В рамках конференции участники подняли широкий спектр актуальных вопросов. Особое внимание делегаты уделили анализу проблем, которые на сегодняшний день снижают эффективность практических мероприятий, проводимых психологами.

По итогам встреч участники конференции единогласно подтвердили высокую значимость и своевременность проведения подобных форумов. Было выдвинуто предложение сделать заседания Психологического общества регулярными, что позволит оперативно обмениваться опытом и вырабатывать единые стандарты работы.

В Сухуме прошла презентация нового учебника абхазского языка для учеников 4-х классов неабхазских школ

Издание призвано сделать изучение языка более доступным благодаря двуязычному формату.

Вместе с учебником подготовлены рабочие тетради, методические материалы для педагогов и аудиосопровождение.

В мероприятии принял участие глава партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания. Он отметил, что выпуск таких учебников имеет большое значение для сохранения национальной культуры и языка.

«Все это — борьба за нашу самобытность, за наше абхазское, и учебники — один из инструментов его сохранения»,

— подчеркнул Барзания.

По его словам, подобные проекты помогают не только обучать детей родному языку, но и сохранять национальную идентичность для будущих поколений.