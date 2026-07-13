 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУХУМСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ ЧИЧБА

Новости Понедельник, 13 июля 2026 22:15
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУХУМСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ ЧИЧБА

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжается реконструкция Сухумского музыкального училища имени Чичба. На объекте завершен демонтаж старых конструкций, сейчас ведутся работы по восстановлению фасада, замене кровли, монтажу инженерных сетей, электрики и внутренней отделке.

«Предусмотрена полная реконструкция здания с полным его оснащением музыкальными инструментами», – отметил сотрудник технического надзора Управления капитального строительства Абхазии Бенур Ладария.

По его словам, в здании также отреставрируют десять исторических каминов, сохранят исторический облик фасада, а после завершения работ училище оснастят современными музыкальными инструментами.

Реконструкция проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2028 годы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2026 22:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ АБХАЗСКИХ БАНКОВ НА УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПСИХОЛОГИ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.