Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Продолжается реконструкция Сухумского музыкального училища имени Чичба. На объекте завершен демонтаж старых конструкций, сейчас ведутся работы по восстановлению фасада, замене кровли, монтажу инженерных сетей, электрики и внутренней отделке.

«Предусмотрена полная реконструкция здания с полным его оснащением музыкальными инструментами», – отметил сотрудник технического надзора Управления капитального строительства Абхазии Бенур Ладария.

По его словам, в здании также отреставрируют десять исторических каминов, сохранят исторический облик фасада, а после завершения работ училище оснастят современными музыкальными инструментами.

Реконструкция проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-2028 годы.