НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ АБХАЗСКИХ БАНКОВ НА УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии объявляет о начале приема заявок от абхазских банков на участие в государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Прием заявок продлится по 17 июля 2026 года.
В рамках реализации Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, во исполнение поручений президента Бадры Гунба, Кабинет министров утвердил порядок предоставления льготных кредитов в банках Абхазии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в республике.
Документ устанавливает порядок участия банков в программе, правила отбора инвестиционных проектов и условия предоставления льготных кредитов предпринимателям.
Прием заявок кредитных организаций для включения в Реестр уполномоченных кредитных организаций осуществляется Министерством экономики РА.
Основные условия программы:
– сумма кредита – от 500 тысяч до 50 миллионов рублей;
– срок кредитования – до 5 лет;
– процентная ставка – не более 10% годовых, которая останется неизменной на весь срок действия кредита;
– собственное участие предпринимателя – не менее 10% стоимости проекта;
– на оборотные средства можно направить не более 30% суммы кредита, если эти расходы связаны с реализацией проекта.
К участию в отборе кредитных организаций допускаются банки, соответствующие следующим требованиям:
– наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Национальным банком Республики Абхазия;
– наличие собственного капитала в размере не менее 100 млн рублей;
– отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед РА;
– кредитная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена;
– наличие подтверждения Национального банка Республики Абхазия о соблюдении обязательных нормативов, рентабельной деятельности и безубыточного финансового результата за отчетный финансовый год.
Прием и рассмотрение заявлений предпринимателей будет осуществлять Министерство экономики.
Решение о предоставлении государственной поддержки будет принимать Межведомственная комиссия по реализации Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Заявки и документы принимаются по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, Министерство экономики, кабинет № 307.
Контактный телефон: +7 (840) 228-81-47.
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