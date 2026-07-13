НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ АБХАЗСКИХ БАНКОВ НА УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии объявляет о начале приема заявок от абхазских банков на участие в государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Прием заявок продлится по 17 июля 2026 года.

В рамках реализации Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, во исполнение поручений президента Бадры Гунба, Кабинет министров утвердил порядок предоставления льготных кредитов в банках Абхазии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в республике.

Документ устанавливает порядок участия банков в программе, правила отбора инвестиционных проектов и условия предоставления льготных кредитов предпринимателям.

Прием заявок кредитных организаций для включения в Реестр уполномоченных кредитных организаций осуществляется Министерством экономики РА.

Основные условия программы:

– сумма кредита – от 500 тысяч до 50 миллионов рублей;

– срок кредитования – до 5 лет;

– процентная ставка – не более 10% годовых, которая останется неизменной на весь срок действия кредита;

– собственное участие предпринимателя – не менее 10% стоимости проекта;

– на оборотные средства можно направить не более 30% суммы кредита, если эти расходы связаны с реализацией проекта.

К участию в отборе кредитных организаций допускаются банки, соответствующие следующим требованиям:

– наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Национальным банком Республики Абхазия;

– наличие собственного капитала в размере не менее 100 млн рублей;

– отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности по денежным обязательствам перед РА;

– кредитная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена;

– наличие подтверждения Национального банка Республики Абхазия о соблюдении обязательных нормативов, рентабельной деятельности и безубыточного финансового результата за отчетный финансовый год.

Прием и рассмотрение заявлений предпринимателей будет осуществлять Министерство экономики.

Решение о предоставлении государственной поддержки будет принимать Межведомственная комиссия по реализации Государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Заявки и документы принимаются по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба, 21, Министерство экономики, кабинет № 307.

Контактный телефон: +7 (840) 228-81-47.

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