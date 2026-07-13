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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЗНАЧЕННЫМ ПОСЛОМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ

Новости Понедельник, 13 июля 2026 22:11
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ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С НАЗНАЧЕННЫМ ПОСЛОМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава МИД Абхазии Олег Барциц встретился с назначенным послом России Вячеславом Гладковым. Приветствуя российского дипломата, Барциц выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

«Мы связываем с началом вашей работы в республике очень большие надежды», – сказал министр.

По его словам, российско-абхазские отношения находятся на высоком уровне, а Россия остается главным союзником Абхазии и гарантом ее безопасности.

«Россия – наш главный союзник, друг, страна, которая гарантирует Абхазии защиту от военно-политических рисков», – отметил Барциц.

Он подчеркнул готовность к дальнейшему взаимодействию по широкому кругу вопросов, включая экономику, здравоохранение, образование и развитие молодежных обменов.

В свою очередь Вячеслав Гладков заявил, что назначение послом в Абхазию является для него большой ответственностью. Он сообщил, что до прибытия в республику провел рабочие встречи с руководителями ряда федеральных министерств и ведомств, в том числе в сферах образования, здравоохранения, культуры и транспорта, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Уверен, что главная цель – это выстраивание добрых взаимоотношений между нашими народами, между нашими независимыми государствами», – подчеркнул дипломат.

По словам Гладкова, профильные министерства России настроены на практическое взаимодействие с абхазской стороной и реализацию совместных проектов, результаты которых должны быть ощутимы для жителей обеих стран.

Российский посол поблагодарил абхазскую сторону за теплый прием и выразил надежду на плодотворную совместную работу.

В продолжение встречи Олег Барциц отметил, что интенсивность российско-абхазских контактов подтверждает стратегический характер партнерства, которое, по его словам, сегодня находится на наиболее высоком уровне. Он напомнил, что за последнее время состоялись три полноценных раунда переговоров между Президентом Абхазии и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава внешнеполитического ведомства особо отметил роль первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

«Хочу отметить очень важную работу и то усердие, с каким все нужные, важные проекты, которые помогают нам развиваться, очень внимательно, очень настойчиво проводит первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко, придавая дополнительный импульс нашему сотрудничеству», – сказал Барциц.

Министр выразил уверенность, что совместная работа будет продолжена.

«Впереди у нас много хороших и добрых дел, которые, безусловно, послужат развитию дружеских и братских отношений между народами Республики Абхазия и Российской Федерации», – подчеркнул он.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2026 22:13

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