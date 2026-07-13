МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «ДОБРИНО»

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Представители молодежи из Абхазии принимают участие во Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино», который проходит в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Форум продлится до 14 июля и объединил 500 авторов социальных проектов, представителей некоммерческих организаций и органов власти.

Главной темой форума в этом году стало «Устойчивое развитие». В течение нескольких дней участники обсуждают актуальные вопросы развития некоммерческого сектора и добровольчества, а также работают над стратегическими инициативами, направленными на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

Программа включает образовательные сессии, дискуссии, обмен лучшими практиками и разработку новых решений в сфере гражданского общества. По итогам форума планируется сформировать предложения, которые помогут достичь цели по привлечению к общественной деятельности не менее 45% молодых людей к 2030 году.