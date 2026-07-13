ТАМОЖНЯ ДОМОДЕДОВА ПРОВЕРИЛА 813 ПАССАЖИРОВ ПЕРВЫХ РЕЙСОВ МОСКВА – СУХУМ
Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 июля возобновилось прямое авиасообщение между Москвой и Сухумом. Теперь самолеты летают в Абхазию и обратно три раза в неделю. Рейсы отправляются по средам, пятницам и воскресеньям. Такой график предоставляет путешественникам возможность выбрать максимально удобный день для поездок в Абхазию. Все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности: пассажиры, а также багаж проходит всесторонний таможенный контроль.
«За первую неделю работы сотрудники таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) провели таможенный контроль 813 пассажиров и 7 847 кг багажа по данному направлению. Развитие прямого авиасообщения с Абхазией направлено на разгрузку транспортной инфраструктуры Сочи, сокращение времени в пути и увеличение туристического потока», – сообщили в домодедовской таможне.
Сотрудники службы обеспечили бесперебойное оформление пассажиров, соблюдая все необходимые процедуры и нормы безопасности.
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