ТАМОЖНЯ ДОМОДЕДОВА ПРОВЕРИЛА 813 ПАССАЖИРОВ ПЕРВЫХ РЕЙСОВ МОСКВА – СУХУМ

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 июля возобновилось прямое авиасообщение между Москвой и Сухумом. Теперь самолеты летают в Абхазию и обратно три раза в неделю. Рейсы отправляются по средам, пятницам и воскресеньям. Такой график предоставляет путешественникам возможность выбрать максимально удобный день для поездок в Абхазию. Все полеты организованы в строгом соответствии с требованиями безопасности: пассажиры, а также багаж проходит всесторонний таможенный контроль.