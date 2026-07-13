АГАВА САЛЬМА ИЗ АБХАЗИИ ЗАЦВЕЛА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Агава из Абхазии в первый и в последний раз зацвела в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге, сообщил Sputnik вице-президент Академии наук республики Сергей Бебия. По его словам, растение было доставлено из Абхазии в Ленинград в 1946 году вместе с сотнями растений и семян для восстановления коллекции крупнейшего в Европе ботанического сада, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня рядом с растением установлена табличка, указывающая, что оно получено из Сухумского ботанического сада.

На момент переезда агаве было не более восьми лет. Как отметил Бебия, то, что растение прожило около 90 лет, – уникальный случай, который он связывает с идеальными условиями содержания и тщательным уходом.

Агавы Сальма цветут лишь один раз в жизни, после чего погибают в течение примерно месяца.

Бебия видел растение меньше месяца назад – тогда оно еще не цвело. Его высота достигала около трех метров, а ширина – полутора. По его словам, агавы этого вида крайне редки, и в Абхазии они больше не сохранились.