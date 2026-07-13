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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Новости Понедельник, 13 июля 2026 11:29
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В КМ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное выполнению целевой Программы развития сельских территорий в 2026 году. Данная программа разработана в соответствии с инициативой президента Бадры Гунба, озвученной в Послании Народному Собранию – Парламенту Абхазии в 2026 году, в рамках объявленного главой государства Года села.

Владимир Делба обсудил с вице-премьерами Джансухом Нанба, Вараздатом Минасяном, министром сельского хозяйства Бесланом Перцхелия ход реализации президентской инициативы.

В совещании принял участие советник президента Беслан Джопуа.

Премьер-министр обратил внимание участников совещания на необходимость принятия исчерпывающих мер для полной реализации мероприятий программы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2026 11:32

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