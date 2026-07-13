В КМ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное выполнению целевой Программы развития сельских территорий в 2026 году. Данная программа разработана в соответствии с инициативой президента Бадры Гунба, озвученной в Послании Народному Собранию – Парламенту Абхазии в 2026 году, в рамках объявленного главой государства Года села.