В КМ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Сухум. 13 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное выполнению целевой Программы развития сельских территорий в 2026 году. Данная программа разработана в соответствии с инициативой президента Бадры Гунба, озвученной в Послании Народному Собранию – Парламенту Абхазии в 2026 году, в рамках объявленного главой государства Года села.
Владимир Делба обсудил с вице-премьерами Джансухом Нанба, Вараздатом Минасяном, министром сельского хозяйства Бесланом Перцхелия ход реализации президентской инициативы.
В совещании принял участие советник президента Беслан Джопуа.
Премьер-министр обратил внимание участников совещания на необходимость принятия исчерпывающих мер для полной реализации мероприятий программы.
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