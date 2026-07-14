В НОВОМ АФОНЕ ПРИСТУПЯТ К РАСЧИСТКЕ ПРУДОВ

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению президента Абхазии начато детальное изучение проблематики заиливания и загрязнения прудов в городе Новый Афон. В ходе проведённого анализа была подтверждена серьёзность ситуации: водоёмы испытывают значительную антропогенную и природную нагрузку, что приводит к ухудшению их экологического состояния.

Совместно с администрацией города Управление капитального строительства проработало комплекс мер по восстановлению водоёмов. По итогам совместной работы принято решение о необходимости расчистки прудов в новом ключе — с применением современной техники и технологий, позволяющих не просто убрать донные отложения, но и минимизировать дальнейшее негативное воздействие на экосистему.

Ключевым элементом предстоящих работ станет специализированная плавучая машина – земснаряд. Техника была заказана специально для решения задач по очистке водоёмов в Новом Афоне. Земснаряд позволит эффективно очистить дно прудов от накопившихся иловых отложений, а также переработать заражённую почву, снизив уровень токсичных веществ в донных грунтах.