В ЦВЗ СУХУМА ОТКРОЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ»

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится торжественное открытие ежегодной выставки «Летняя галерея». Мероприятие уже стало традиционным событием в культурной жизни столицы, которое собирает и признанных мастеров и молодых талантливых авторов.