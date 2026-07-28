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Абхазия Информ

В ЦВЗ СУХУМА ОТКРОЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ»

Новости Вторник, 28 июля 2026 12:43
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В ЦВЗ СУХУМА ОТКРОЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ»

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится торжественное открытие ежегодной выставки «Летняя галерея». Мероприятие уже стало традиционным событием в культурной жизни столицы, которое собирает и признанных мастеров и молодых талантливых авторов.

В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

«Летняя галерея» была задумана как пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством.

Важной особенностью выставки является возможность приобретения понравившихся произведений для частных, корпоративных и государственных коллекций.

Выставка «Летняя галерея» продолжит свою работу до конца августа.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 12:45

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