В ЦВЗ СУХУМА ОТКРОЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ»
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится торжественное открытие ежегодной выставки «Летняя галерея». Мероприятие уже стало традиционным событием в культурной жизни столицы, которое собирает и признанных мастеров и молодых талантливых авторов.
В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
«Летняя галерея» была задумана как пространство, где жители и гости Абхазии могут познакомиться с современным абхазским искусством.
Важной особенностью выставки является возможность приобретения понравившихся произведений для частных, корпоративных и государственных коллекций.
Выставка «Летняя галерея» продолжит свою работу до конца августа.
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