КМ ПРОДОЛЖАЕТ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» НА 2026 ГОД
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия продолжают выездную работу по изучению проектов, представленных в рамках государственной программы «Развитие сельских территорий» на 2026 год.
Руководство Министерства сельского хозяйства приступило к изучению проектов, направленных на развитие переработки сельскохозяйственной продукции в Гудаутском районе.
В рамках рабочей поездки были посещены села Псырцха, Абгархук, Лыхны, Дурипш и Отхара. На местах были представлены проекты, предусматривающие переработку винограда, производство кукурузной муки, копчение продукции, изготовление сухофруктов и развитие других направлений переработки сельхозпродукции.
Вице-премьер и министр сельского хозяйства ознакомились с представленными проектами, оценили возможности их реализации, производственные мощности и перспективы дальнейшего развития хозяйств.
По итогам выездного изучения проекты, соответствующие требованиям государственной программы, будут рекомендованы для дальнейшего рассмотрения конкурсной комиссией.
Работа по изучению проектов, представленных в рамках государственной программы «Развитие сельских территорий» на 2026 год, продолжается.
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