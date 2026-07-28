В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ПАМЯТЬ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. По инициативе представительства Россотрудничества в Абхазии и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в республике в Сухуме прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта трагическая дата была установлена в 2022 году и связана с событиями 27 июля 2014 года, когда в результате обстрела Горловки погибли мирные жители, включая детей. Участники почтили память погибших минутой молчания.
В акции приняли участие спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба, вице-премьер Майя Цыбулевская, посол России в Абхазии Вячеслав Гладков, руководители представительства Россотрудничества и Дома Москвы в Сухуме, а также абхазские духовные деятели.
Выступая на мероприятии, посол России в Абхазии отметил важность вспоминания всех детей, пострадавших от действий ВСУ, в том числе в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в связи с недавними трагическими событиями в Старобельске и Запорожской области.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что сегодня важно говорить не только о детях Донбасса, но и о детях из других регионов, затронутых войной.
До назначения послом он возглавлял Белгородскую область и, по его словам, видел последствия происходящего своими глазами.
«Мне понятно, почему такая внутренняя великая память о войне 1992-1993 года в абхазском обществе», – отметил Вячеслав Гладков.
По его словам, смысл фразы «все можно пережить, главное, чтобы не было войны» по-настоящему понимаешь, когда сам сталкиваешься с ее последствиями. Право ребенка на мир является одним из основных прав, и наша обязанность как взрослых – приложить все усилия для обеспечения безопасности детей, независимо от условий, в которых они находятся
В рамках мероприятия прошло представление документальных материалов, чтение стихотворений из сборника RT «ПоэZия русской зимы», организована фотовыставка «Старобельск» и акция памяти с зажжением свечей.
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