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Абхазия Информ

ЛОШАДЬ ЮРИЯ ХАГУШ ВЫИГРАЛА БОЛЬШОЙ КРАСНОДАРСКИЙ ПРИЗ ДЕРБИ

Новости Вторник, 28 июля 2026 13:05
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ЛОШАДЬ ЮРИЯ ХАГУШ ВЫИГРАЛА БОЛЬШОЙ КРАСНОДАРСКИЙ ПРИЗ ДЕРБИ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Скакун абхазского коневладельца Юрия Хагуш Апсны Инцитатус стал победителем Большого Краснодарского приза Дерби, который состоялся на Краснодарском ипподроме. В главной скачке для трехлетних лошадей чистокровной английской породы на дистанции 2400 метров Апсны Инцитатус финишировал первым, показав резвость 2 минуты 34,8 секунды.

Победитель подготовлен тренером Залимом Хубиевым, а к успеху лошадь привел жокей Юрий Кулинич.

На сегодняшний день на счету жеребца Апсны Инцитатус пять побед и одно призовое место в шести стартах.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 13:06

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