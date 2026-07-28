ЛОШАДЬ ЮРИЯ ХАГУШ ВЫИГРАЛА БОЛЬШОЙ КРАСНОДАРСКИЙ ПРИЗ ДЕРБИ
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Скакун абхазского коневладельца Юрия Хагуш Апсны Инцитатус стал победителем Большого Краснодарского приза Дерби, который состоялся на Краснодарском ипподроме. В главной скачке для трехлетних лошадей чистокровной английской породы на дистанции 2400 метров Апсны Инцитатус финишировал первым, показав резвость 2 минуты 34,8 секунды.
Победитель подготовлен тренером Залимом Хубиевым, а к успеху лошадь привел жокей Юрий Кулинич.
На сегодняшний день на счету жеребца Апсны Инцитатус пять побед и одно призовое место в шести стартах.
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