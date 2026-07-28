ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МЕТАДОНА В АБХАЗИЮ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Бигвава осужден на 18 лет лишения свободы за незаконный ввоз на территорию республики наркотического вещества в особо крупном размере, а также его хранение и перевозку.