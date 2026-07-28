ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МЕТАДОНА В АБХАЗИЮ
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Житель села Баслата Сухумского района Руслан Бигвава осужден на 18 лет лишения свободы за незаконный ввоз на территорию республики наркотического вещества в особо крупном размере, а также его хранение и перевозку.
Суд установил, что 27 июня 2026 года Бигвава незаконно ввез в Абхазию 36,557 грамма метадона. Гагрский районный суд признал его виновным по пункту «б» части 3 статьи 224.1 и части 3 статьи 223 Уголовного кодекса.
Помимо лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей в доход государства.
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