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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ОСУДИЛИ НА 20 ЛЕТ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МЕТАДОНА

Новости Вторник, 28 июля 2026 13:13
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ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ОСУДИЛИ НА 20 ЛЕТ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МЕТАДОНА

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Гагрский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ткуарчала Геннадия Чкадуа, признанного виновным в незаконном ввозе наркотического средства в особо крупном размере, а также его хранении и перевозке.

Суд установил, что 27 июня 2026 года Чкадуа незаконно ввез на территорию республики 10,847 грамма наркотического вещества «метадон».

Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 224.1 и частью 3 статьи 223 Уголовного кодекса.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 1 млн рублей в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. До вступления приговора в силу лицо считается невиновным.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 13:15

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