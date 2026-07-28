МИНСЕЛЬХОЗ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Новости Вторник, 28 июля 2026 13:57
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства объявляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора поставки следующих товаров:
– химические средства защиты растений (фунгициды) для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур;
– шины для тракторов различных моделей для нужд машиннотехнологических станций Министерства сельского хозяйства.
Подробнее на сайте Министерства: https://minselhoz.apsny.land/gosprogramma/izveshchenie-o-provedenii-otkrytogo-konkursa
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