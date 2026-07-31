ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​ Вице-премьер Майя Цыбулевская и министр социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба посетили Кризисный центр в Сухуме. Директор центра Камма Гопия поблагодарила руководство страны за то, что центр получил статус государственного учреждения.

«Из-за отсутствия статуса государственного учреждения у нас были определенные проблемы. Сейчас мы смело идем вперёд, зная, что у нас есть поддержка», – сказала Камма Гопия.

Министр Кама Адзинба отметила, что были разные этапы взаимодействия государства и Кризисного центра. Ранее из государственного бюджета центру оказывали частичную помощь, теперь государство берет на себя полное финансирование расходов центра.

«На сегодняшний день принято общее решение перевести Кризисный центр из общественной организации в государственное учреждение. Это говорит о том, что государство слышит запросы от общества», – сказала Кама Адзинба.

Камма Гопия ознакомила с деятельностью центра, условиях проживания и реабилитации детей. В данное время в центре находятся 15 детей в возрасте от 2,5 года до 16 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они ходят в детский сад, школу, посещают различные кружки, в том числе и спортивные. В центре им оказывают социальную и психологическую помощь.

«Центр уже имеет возможность существовать при стабильной государственной поддержке. Чужих детей не бывает. Важно, чтобы дети чувствовали своё детство - где-то игривое, где-то непослушное, но живое, активное детство. Спасибо вам за то, что вы дарите им детство, и дальнейшую жизнь», – сказала вице-премьер Майя Цыбулевская.

На встрече обсудили дальнейшие планы по работе Кризисного центра.

Об этом сообщает сайт КМ.