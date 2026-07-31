В ЦВЗ ОТКРЫЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ»

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошло торжественное открытие ежегодной выставки «Летняя галерея». Мероприятие, организованное Союзом художников Абхазии, собрало многочисленных гостей -ценителей искусства, деятелей культуры, жителей и гостей столицы.

Особую признательность организаторы выразили авторам. Председатель Союза художников Диана Хинтба поблагодарила всех участников выставки за их мастерство, неравнодушие и преданность искусству.

Директор ЦВЗ подчеркнула: «Нам хотелось создать площадку, где можно было бы посмотреть работы современных абхазских художников. «Летняя галерея» становится местом встречи авторов, коллекционеров, кураторов, галеристов – всего арт-сообщества».

Все представленные произведения доступны для приобретения в частные, корпоративные и государственные коллекции.

Выставка продолжит свою работу до конца августа, и организаторы приглашают всех, кто ещё не успел познакомиться с экспозицией в Центральный выставочный зал, г. Сухум, /Первый этаж, большой и малый зал/.