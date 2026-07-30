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Абхазия Информ

НОВЫЙ РИТМ ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 30 июля 2026 20:59
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НОВЫЙ РИТМ ВОСТОЧНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​О текущем туристском сезоне, масштабных инфраструктурных проектах и философии разумного развития города рассказали в Отделе по туризму, международным связям и СМИ администрации Очамчырского района. ​Как отмечают в профильном отделе, местным жителям, ежедневно находящимся здесь, перемены порой кажутся не столь броскими – ведь развитие идет планомерно и без суеты. Однако гости, не бывшие в городе 3-5 лет, в один голос говорят о заметном контрасте. Если 8-10 лет назад в Очамчыру приезжали лишь малые группы и единичные туристы к родственникам или друзьям, то сегодня город потихоньку расцветает. Пусть это не прямо так ярко видно местным жителям, но это очевидный факт, с которым никто не сможет спорить.

Главным импульсом для этого стало повышение транспортной доступности и запуск Международного аэропорта имени В. Г. Ардзинба в восточной части Абхазии. Это коренным образом изменило логистику, впервые привлекая в район крупных туроператоров и обеспечив постоянный, направленный турпоток.

​Что касается текущего сезона, то его первые месяцы май и первая половина июня – традиционно прошли в спокойном режиме. Своё влияние оказывают и удары по гражданской инфраструктуре боевиками ВСУ. Зато июль, август и большая часть сентября, по отзывам отельеров и туроператоров, показывают высокую загрузку. Флагманом этого процесса стал санаторно-курортный комплекс «Черноморская жемчужина». Инвестиции в размере нескольких сотен миллионов рублей и реконструкция 16-этажного корпуса, пустовавшего более 30 лет, дали мощный импульс всему району. Комплекс рассчитан на круглогодичный прием гостей, благодаря чему даже зимой и в новогодние праздники на улицах Очамчыры становится всё больше отдыхающих.

​«Развитие района должно быть исключительно продуманным и взвешенным. Городу нужны как крупные комплексы, так и небольшие отели. При этом благодаря наличию равнинных территорий, живописных устьев рек и колоритных сел у Очамчырского района есть колоссальный потенциал для развития глэмпингов и кемпингов, больнеологической и санаторно-курортной сфер. Мы регулярно выступаем с этими инициативами, когда к нам обращаются с запросами. Недавно наш район посетила специальная группа, созданная по поручению Президента Бадры Гунба для изучения направлений развития районов Абхазии. Мы подробно изложили свои предложения и комплексное видение туристической инфраструктуры, которые будут представлены на самом высоком уровне.

​Конечно, пока экономический эффект от туризма не столь ощутим, и наш район всё еще во многом зависит от зимней морской путины. Но текущие темпы дают нам все основания уверенно говорить: в ближайшем будущем Очамчыра сможет самостоятельно себя обеспечивать. Сегодня коллектив администрации Очамчырского района во главе с молодым руководителем, принявшим эстафету у Беслана Владимировича, делает всё возможное, чтобы работы по улучшению жизни в Очамчыре не прекращались ни на день», – отметил начальник отдела Д.Кобахия.

​Для комфорта гостей и жителей основной упор сделан на базовую инфраструктуру, ведь Очамчыра как районный центр задает планку для всех сел. Значительная часть центра города уже обновлена тротуарной плиткой – в частности, на улице Баграта Шинкуба – и эти работы продолжаются. Капитально заасфальтированы улица Леона и более 13 переулков, ведущих к центральной набережной – ул. Лакоба. Идет масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения, а техническое перевооружение подстанции «Очамчыра-2», о котором недавно сообщило Минэнерго, почти в два раза увеличит ее мощность и обеспечит надежным электроснабжением как сам город, так и десятки прилегающих сел. Конечно, сделать предстоит еще многое, но все задачи решаются поэтапно и планомерно.

​Все эти преобразования уже дают достаточно ощутимый импульс: стабильно растут собственные доходы бюджета, создаются новые рабочие места, развиваются общепит, торговля и частный сектор. Очамчыра уверенно доказывает, что современный курорт может развиваться динамично и планомерно, оставаясь при этом уютным, безопасным и верным своей многовековой истории.

В ближайшие годы на дальнейший подъем Очамчыры и Очамчырского района возлагаются большие надежды, и для его динамичного развития есть все основания.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 21:03

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