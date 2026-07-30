БИЛЕТЫ НА ТУРПОЕЗД «РИЦА» В АБХАЗИЮ ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Билеты на туристический поезд «Рица» уже можно купить на сайте РЖД. Состав отправится из Москвы через Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону, а затем вернется в столицу. Путешествие рассчитано на семь дней.

Билет из Москвы стоит минимум 33.769 рублей в купе, 66.938 в СВ и от 155.961 в люксе. Из Воронежа цены варьируются от 26.754 до 117.111 ₽. Пассажиры могут воспользоваться сауной, душевой, ресторанами и баром. Экскурсии можно приобрести отдельно или вместе с билетом.

Единственный рейс в 2026 году состоится 10 октября.