О СИТУАЦИИ В ТОПЛИВНОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Правительство Абхазии информирует, что в сложившихся условиях вопрос поставок бензина и дизельного топлива остается приоритетным. В результате согласованных действий сегодня уже поступило в республику 414 тонн автомобильного бензина. Поставки остальных объемов топлива ожидается в начале августа. Взаимодействие по стабилизации ситуации на топливном рынке ведется со всеми уполномоченными российскими органами власти и поставщиками.

Отсутствие топлива на отдельных автозаправочных станциях носит временный характер.

В целях обеспечения бесперебойного снабжения и полного восстановления регулярных поставок ГСМ, Кабинет министров Абхазии обращается к пользователям автотранспортных средств приобретать топливо в том объёме, которое действительно необходимо для повседневных нужд.

При этом сообщается, что запасы дизельного топлива достаточны для удовлетворения потребностей населения и организаций. Ограничения на его реализацию будут сняты в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.