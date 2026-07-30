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Абхазия Информ

В ГОСКОМСПОРТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ КАРАТЭ ЧИРО ВЕРОНЕ

Новости Четверг, 30 июля 2026 20:52
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В ГОСКОМСПОРТА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ КАРАТЭ ЧИРО ВЕРОНЕ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба провел встречу с мастером каратэ из Италии Чиро Вероне, обладателем 8-го дана, прибывшим в Абхазию для участия в 56-х Международных учебно-тренировочных сборах и 4-м Кубке Европы по каратэ-до Шотокан-рю Казэ Ха. Сборы и соревнования пройдут в Сухуме с 31 июля по 2 августа.

Во встрече также приняли участие президент Федерации каратэ-до Республики Абхазия Ахра Абхуба (7-й дан) и обладатель 8-го дана Игорь Садовников.

Приветствуя гостя, Таращ Хагба поблагодарил его за визит в Абхазию и отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, Чиро Вероне нашел возможность приехать в республику, чтобы поделиться своим опытом с молодыми спортсменами.

«Для нас большая честь принимать вас в Абхазии. Ваш приезд станет важным стимулом для развития шотокан каратэ в нашей стране. Уже в ближайшие дни вы проведете мастер-класс для наших юных спортсменов и станете частью международного турнира. Благодарю вас за доверие и поддержку», – сказал Хагба.

Он подчеркнул, что Абхазия всегда славилась своими спортивными традициями и выдающимися спортсменами, а сегодня одной из главных задач является создание условий, чтобы подрастающее поколение могло развиваться не только как успешные спортсмены, но и как достойные люди.

Чиро Вероне поблагодарил руководство Госкомитета и Федерацию каратэ-до Республики Абхазия за теплый прием и приглашение принять участие в международных мероприятиях.

«Для меня большая честь находиться в Абхазии. Это прекрасная страна с сильным и гордым народом, который очень близок духу каратэ. Мне интересно видеть, как здесь развивается это направление. Надеюсь, что смогу вновь вернуться сюда и продолжить наше сотрудничество», – отметил мастер.

В ходе встречи Таращ Хагба также выразил благодарность Игорю Садовникову за многолетнюю поддержку Федерации каратэ-до Республики Абхазия, подготовку судей и тренеров, а также вклад в развитие этого вида спорта.

«На протяжении многих лет благодаря вашей поддержке федерация развивается, а наши спортсмены получают возможность участвовать в международных соревнованиях и достойно представлять Республику Абхазия. Для нас очень важно, что рядом есть друзья, которые искренне помогают развитию спорта и воспитанию молодежи», – подчеркнул председатель Госкомитета.

В завершение встречи Чиро Вероне были вручены памятные подарки.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 20:54

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