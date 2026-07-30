Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия, ранее считавшаяся бюджетным раем для российских туристов, в очередной раз столкнулась с волной критики. Отдыхающие жалуются на антисанитарию, грязные улицы, мусор и на вспышки ротавируса и кишечных инфекций. Туристы отмечают контраст между красивой природой и удручающим состоянием городской среды, а также отсутствие привычных удобств.

Местные жители и власти Абхазии занимают оборонительную позицию. Они обвиняют туристов в несоблюдении гигиены и занесении инфекций, а также считают жалобы попыткой очернить республику. Проблема ротавируса, по их мнению, является общей для многих курортов мира.

В отличие от других стран, где службы реагируют оперативно, в Абхазии туристы сталкиваются с отсутствием оперативной медицинской помощи и экстренных служб, пишет Udm-Info.

На фоне приведенных проблем туристы из России все чаще призывают власти Абхазии усилить санитарный контроль.

https://u-f.ru/news/society/u9/2026/07/30/422212?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F7e292d79-97e5-5fe7-a058-66728c8b40f7