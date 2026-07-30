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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 130 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНО ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

Новости Четверг, 30 июля 2026 20:50
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БОЛЕЕ 130 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВЛЕНО ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. За первое полугодие 2026 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано и привлечено к административной ответственности более 130 нарушителей пограничного законодательства.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 4 уголовных дела, из них по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия», к уголовной ответственности привлечено 3 человека и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. 1 лицо привлечено к уголовной ответственности по ч. 3, ст. 223 УК РА «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ч. 3 ст. 29 УК РА «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 3 ст. 224.1 УК РА «Незаконные ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или перевозка транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 3 месяца со штрафом в размере 650 тыс. руб.

Пресечено 48 попыток (из них 39 в пунктах пропуска) незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов и товаров различного назначения, среди которых табачная продукция на сумму свыше 800 000 рублей, медицинские препараты, содержащие в своем составе психотропное вещество «Фенобарбитал», оборот которого на территории Республики Абхазия ограничен, огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра, а также церковные иконы, представляющие культурную и историческую ценность.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 20:51

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