НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков посетил место для голосования, согласованное с абхазской стороной для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Первым объектом визита стала Национальная библиотека им. И.Г. Папаскир, где Вячеслав Гладков отметил готовность помещения, а главное – руководства учреждения к предстоящему голосованию.

Напоминаем, что выборы Депутатов Государственной Думы на территории Республики Абхазия пройдут в единый день голосования – 20 сентября 2026 года.

В соответствии с законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации, образуются руководителями дипломатических представительств.

Участие в выборах принимают граждане Российской Федерации.