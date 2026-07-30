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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ»

Новости Четверг, 30 июля 2026 20:47
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ»

Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. С 3 по 7 августа в Абхазии пройдет акция «Монетная неделя». В этот период жители и гости республики смогут без комиссии обменять накопившиеся разменные монеты на банкноты. К обмену принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные начиная с 1997 года, номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Ограничений по количеству монет и общей сумме обмена не предусмотрено.

Прием и обмен монет будут осуществлять коммерческие банки Республики Абхазия.

В акции принимают участие:

· ООО КБ «Гарант-Банк»;

· ООО КБ «Амра-Банк»;

· ОАО «Сбербанк Абхазии»;

· ООО «Банк ЦМР Абхазия»;

· ООО КБ «Универсал-Банк»;

· ООО КБ «Кибит-Банк»;

· ООО КБ «Голден Лимон»;

· ООО КБ «Черноморский банк развития»;

· ЗАО «Аврора Банк».

Участники акции, сдавшие наибольшее количество монет, получат памятные призы и сувениры от банков-партнеров.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2026 20:49

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