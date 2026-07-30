В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ»
Сухум. 30 июля 2026 г. Абхазия-Информ. С 3 по 7 августа в Абхазии пройдет акция «Монетная неделя». В этот период жители и гости республики смогут без комиссии обменять накопившиеся разменные монеты на банкноты. К обмену принимаются монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные начиная с 1997 года, номиналом от 1 копейки до 10 рублей. Ограничений по количеству монет и общей сумме обмена не предусмотрено.
Прием и обмен монет будут осуществлять коммерческие банки Республики Абхазия.
В акции принимают участие:
· ООО КБ «Гарант-Банк»;
· ООО КБ «Амра-Банк»;
· ОАО «Сбербанк Абхазии»;
· ООО «Банк ЦМР Абхазия»;
· ООО КБ «Универсал-Банк»;
· ООО КБ «Кибит-Банк»;
· ООО КБ «Голден Лимон»;
· ООО КБ «Черноморский банк развития»;
· ЗАО «Аврора Банк».
Участники акции, сдавшие наибольшее количество монет, получат памятные призы и сувениры от банков-партнеров.